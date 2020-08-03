Польша и Нидерланды – превысили показатель: еще несколько дней изоляция после возвращения из этих стран не грозит

По данным на 2 августа, в этот список должны попасть Польша и Нидерландыi. Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, уровень заболевания в Польше составляет 17,2, а в Нидерландах – 18,2.

Советник ВРИО главы Минздрава Литвы министра образования Альгирдаса Монкявичюса Кястутис Бутвидас сказал Delfi, что пока список стран менять не будут.

Как и прежде, порядок пересмотрят в пятницу, а новые ограничения вступят в силу в понедельник, 10 августа.

"Если что-то изменится, и решения примут раньше, мы немедленно сообщим об этом", – сказал он.

Напомним, что странами, в которых ситуация с коронавирусом сложная, считаются страны, где уровень заболевания за последние 14 дней составляет больше 16 случаев на 100 000 жителей.

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене в пятницу сказала, что если ситуация в Польше значительно изменится, то список пересмотрят раньше, чем в пятницу.

"В перспективе мы видим, что количество случаев там растет, надо следит за ситуацией, но ведь показатель очень близок к пределу", – сказала она 31 июля.

Портал lrytas.lt в минувшие выходные сообщал, что несмотря на ухудшение ситуации в Польше, в Сувалки и Сейны ездит немало литовцев.