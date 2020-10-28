Положение в каунасской ковидной больнице приближается к критическому: не хватает врачей

Сейчас в больнице находятся 70 больных Covid-19, 40 из них нуждаются в кислородной терапии.
"Мы еще могли бы принять 30 пациентов, если присоединить помещения другого отдела – еще столько же. Проблема не в помещениях, не в койках, они есть, не хватает врачей", – сказал Delfi Твирбутас.
Он упоминал, что особенно не хватает инфектологов.
"Если во время эпидемии гриппа пациентам выделяли 50 кроватей, то сейчас цифры другие. Границы возможностей превышены, мощности "подрываются", – сказал Твирбутас.
По его словам, в больнице много работников, поэтому в случае необходимости было бы кем пополнить команду врачей, работающих с больными Covid-19. Но в таком случае пострадает работа других отделений и доступность услуг.
"Есть и другие болезни, не только Covid-19, есть и другие серьезные инфекционные заболевания. 8 месяцев мы были опорной больницей, персонал устал, достигнут предел... Поэтому мы ждем, что нам помогут и другие больницы Каунаса и региона, будут принимать ковидных пациентов", – сказал Твирбутас.
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