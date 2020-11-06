Положение трагическое: в течение двух недель плановые медуслуги перестанут предоставлять

Директор Молетской больницы, председатель Литовского союза врачей-руководителей Вайдотас Григас прогнозирует, что это случится в течение двух недель, поскольку в больницах просто-напросто не хватит персонала для лечения больных коронавирусом.

Такого же мнения придерживается и представитель Сантаришкской клиники Аушра Билотене-Мотеюнене. По ее словам, немалая часть работников системы здравоохранения находится в группе риска в силу возврата и хронических заболеваний или уже болеет COVID-19, или находится в изоляции, поэтому, возможно, придется остановить предоставление каких-то плановых процедур.

"Мы радовались результатам во время первой волны, радовались, что удалось сохранить медучреждения "чистыми", но была выключена вся система. Конечно, когда ничего не делаешь, ничего не могло произойти.

Сейчас ситуация иная. Предпринятые действия, мы считаем, пришли с опозданием. Эта ситуация, оказывается, вышла из-под контроля на следующий же день после выборов, что и признал министр здравоохранения", – сказал Григас.

Он считает, что необходимые меры ограничения были введены слишком поздно. Примером таких ошибок он считает, например, разрешение присутствовать на баскетбольном матче 5000 болельщикам.

Григас сказал, что ни во время первой, ни во время второй волны не учитывают позицию и предложения врачей.

"Наша цель была указана - мы должны сохранить как можно больше "чистых" учреждений, без ковидных пациентов, перераспределять потоки так, чтобы экстренную и плановую помощь могло получать как можно больше людей. Мы говорим не только о плановых операциях, но и о консультациях разных специалистов, реабилитации и т.д.", – сказал Григас.

С понедельника в одном из отделений Молетской больницы будут принимать пациентов с коронавирусом. Григас сказал, что проблема - не койки, а персонал, работников не хватает. Именно поэтому, по его прогнозам, в ближайшие две недели плановые услуги могут стать недоступными.

Медик считает, что пока масштабы тестирования недостаточные. Надо его расширять, подключать частные лаборатории.

"Это первое, что надо делать, это делают другие страны. Чтобы было как можно меньше контактов, чтобы не распространились бессимптомные, которые приходят на работу, общаются с коллегами, а потом узнаешь, что у него положительный тест на COVID-19, надо закрывать все отделение", – сказал Григас.