На косе зелень на деревьях поедают гусеницы непарных шелкопрядов и шелкопрядов-монашенок. Это обычные для Литвы виды. Их численность растет в течение нескольких последних лет.

Представитель Государственного лесничества Линас Зарнаускас сказал, что зафиксированы два больших очага поражения лесов этими гусеницами – в Смильтине и в резервате Наглю (между Юодкранте и Пярвалкой. Всего вредители поразили 150 га леса.

Насколько серьезна ситуация, по словам Зарнаускаса, выяснится только весной. Если гусеницы не повредили почки, то деревья оживут в новом сезоне.

В последний раз такое нашествие этих гусениц было зафиксировано 2008 г.