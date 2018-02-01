"Я не политик", – сказал Матийошайтис в эфире телепередачи Alfa savaitė на LNK, отвечая на вопрос об отношениях между Литвой и Россией.

По словам мэра, партнер Каунаса - Санкт-Петербург, поэтому он может говорить как глава города или предприниматель, но не хочет говорить о внешней политике.

"Эти отношения – не моя тема. Я за то, чтобы отношения между всеми странами, особенно соседними, в мире были хорошими; за то, чтобы один говорил другому "доброе утро". Я не из тех, кто высказывается за ухудшение отношений. Я за то, чтобы они улучшались", – заверил Матийошайтис.

В том же интервью мэр не жалел добрых слов в адрес действующего президента Литвы Дали Грибаускайте – сказал, что уважает ее и как человека, и как главу страны: "Сколько мне довелось с ней общаться, это очень теплый человек. [...] Срок полномочий - это срок полномочий – серьезная, ответственная вещь. Дай Бог, чтобы человек, который придет ей на смену, стоил начатых ею работ".

По словам Матийошайтиса, Грибаускайте ценят главы Евросоюза, поэтому новый президент не должен "опускать эту планку и подняться еще выше".

Он повторил, что много общается с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, и если тот решит стать кандидатом в президенты, то намерен поддержать Сквернялиса.

"Но еще неясно, кто будет кандидатом. Даже Гитанас Науседа, который, наверное, больше других своим поведением показывает, что готовиться к этому. Если у человека есть на это время, может начать [готовиться к выборам]. Но мне кажется, что все серьезные кандидаты покажутся немного позже, когда останется меньше времени", – сказал Матийошайтис.

На вопрос, кого он еще поддержал бы на выборах, он заметил, что все будет зависеть от того, какие будут кандидаты.

Дает понять, что сам кандидатом в президенты не будет?

Журналист Томас Дапкус,с которым беседовал Матийошайтис, сказал, что вопрос России - острый, поэтому мэр и не стал на него говорить.

"Каунас – это патриотичный город, который скептически относится к сближению с Россией. [...] Вообще, в интервью Матийошайтис говорил абстрактно в тех случаях, когда надо было выбрать какую-либо позицию", – сказал в интервью на LRT.lt Дапкус.

По его словам, Матийошайтис словно дал понять, что не будет претендовать на пост президента, поскольку говорит о поддержке Сквернялиса. "Он как бы говорит, что не будет кандидатом, но в то же время подчеркивает себя как мэра Каунаса (...)", – сказал журналист, заметив, что он позиционирует себя как администратора и хозяина.



Профессор Института международных отношений и политических наук ВУ Томас Янелюнас сказал, что ответ Матийошайтиса, что он не является политиком и нежелание говорить о внешней политике показывает, что он не уверен в себе, когда надо говорить на такие темы.

"Видно, ему посоветовали или он сам решил пока избегать таких тем, не высказывать личное мнение. Не для кого не секрет, что у него нет опыта в международной политике. Он не хочет ввязываться в дискуссии, помня о том, какую бурю вызвало высказывание Сквернялиса об улучшениях отношений с Россией", – сказал Янелюнас.

Однако, по словам политолога, если Матийошайтис захочет стать кандидатом в президенты, ему придется высказать свою позицию.

Согласно опросу, проведенному по заказу портала DELFI компанией Spinter tyrimai 11-19 декабря, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то за Гитанаса Науседу голосовали бы 15,6% участников опроса. На втором и третьем месте остались премьер-министр Саулюс Сквернялис (11,3%)и мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис (10,9%).