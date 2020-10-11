"Можно, конечно, лишь гадать, чем вызвано то, что она (явка - BNS) на три процентных пункта ниже, чем четыре года назад: будь то погода, или нежелание рисковать из-за возможного заражения, а может немалой части хорошо, как есть, они не хотят пользоваться правом голоса", – сказал BNS профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас.

По словам профессора Литовской военной академии Юрате Новагроцкене, явка на выборах, с учетом ситуации с пандемией, "совсем неплохая", а, по ее оценкам, повлиял как страх людей, так и различные недоразумения, связанные с голосованием людей, бывших в изоляции.

"Нужно "накинуть" какой-то процент, просто боялись идти голосовать, потому что, так или иначе есть определенный страх заразиться", – сказала политолог.

Вовлечены и эмигранты

Посольства Литвы в Соединенном Королевстве и в Ирландии фиксировали рост активности избирателей в два раза по сравнению с предыдущими выборами, политологи связывают это с вопросами повестки литовской политики, которые являются актуальными для граждан Литвы, проживающих за рубежом.

"То, что есть интерес и в Литве – и с другой стороны, они, конечно больше заинтересованы в вопросе двойного гражданства, это, я полагаю, результат более длительного периода, и является причиной сегодняшней активности, которую мы наблюдаем", – сказала Новагроцкене.

По мнению Вильпишаускаса, вовлеченность эмигрантов могли стимулировать социальные сети и более активное общее информационное поле, позволяющее легче получить информацию и оставаться в курсе актуальных вопросов.

Новагроцкене считает, что достаточно большая активность жителей крупных городов может быть благоприятной для консерваторов и социал-демократов. Она также отметила рост активности молодых избирателей.

В первом туре парламентских выборов в Литве активность избирателей составила 47,6% – на три процентных пункта меньше, чем четыре года назад, сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК).

"По последним данным, в день голосования проголосовали 35,42% избирателей", – заявила в воскресенье на пресс-конференции глава ГИК Лаура Матьйошайтите.

Еще 11,64% избирателей голосовали досрочно, по причине коронавируса досрочное голосование в Литве длилось не два, а четыре дня.

На парламентских выборах 2016 года проголосовали 50,64% избирателей. Досрочно тогда голосовали 6,65% избирателей. В окончательные списки было внесено 2 млн. 514 тыс. 657 избирателей.