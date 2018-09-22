"Тут Науседа играет немаловажную роль. У него появилась дилемма после того, как ему предложили участвовать в выборах консерваторов вместе с Ингридой Шимоните и Вигаудасом Ушацкасом, однако дилемма в том, что если он идет на эти выборы, то он будет связан с партией, а он этого явно не хочет и говорит, что не хочет быть кандидатом какой-то партии. С другой стороны – в помощи партии он нуждается", – сказала LRT Урбонайте.
По словам политолога, вероятно, что Шимоните решит участвовать в выборах, то это станет еще одной дилеммой для Науседы.
"Возникнет большой риск проиграть выборы Шимоните. И тогда предвыборная кампания вообще начнется с поражения на партийных выборах – наверное, это неважный старт для избирательной кампании", – сказала Урбонайте.
Сложившаяся ситуация озадачила и самих консерваторов. По мнению Урбонене, им нужен кандидат, который смог бы серьезно выступить на выборах.
"Науседа это или Шимоните, у кого будет лучше шанс во втором туре - пока вопрос. Похоже, драма из внутренних выборов перерастает в стратегию - на кого сделают ставку консерваторы, если хотят получить по-настоящему сильного кандидата. Поскольку может быть, что сейчас у Шимоните, которую они хотят видеть на этом посту, шансов меньше, чем у Науседы", – сказала Урбонайте.
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