Политолог Рима Урбонайте акцентирует решение бывшего советника президента банка SEB Гитанаса Науседы принять участие в президентских выборах. По словам собеседницы, хотя Науседа свою позицию представил, пока остается открытым вопрос кандидата в президенты от консерваторов.
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Mindaugas Laukagalis

"Тут Науседа играет немаловажную роль. У него появилась дилемма после того, как ему предложили участвовать в выборах консерваторов вместе с Ингридой Шимоните и Вигаудасом Ушацкасом, однако дилемма в том, что если он идет на эти выборы, то он будет связан с партией, а он этого явно не хочет и говорит, что не хочет быть кандидатом какой-то партии. С другой стороны – в помощи партии он нуждается", – сказала LRT Урбонайте.

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По словам политолога, вероятно, что Шимоните решит участвовать в выборах, то это станет еще одной дилеммой для Науседы.

"Возникнет большой риск проиграть выборы Шимоните. И тогда предвыборная кампания вообще начнется с поражения на партийных выборах – наверное, это неважный старт для избирательной кампании", – сказала Урбонайте.

Сложившаяся ситуация озадачила и самих консерваторов. По мнению Урбонене, им нужен кандидат, который смог бы серьезно выступить на выборах.

"Науседа это или Шимоните, у кого будет лучше шанс во втором туре - пока вопрос. Похоже, драма из внутренних выборов перерастает в стратегию - на кого сделают ставку консерваторы, если хотят получить по-настоящему сильного кандидата. Поскольку может быть, что сейчас у Шимоните, которую они хотят видеть на этом посту, шансов меньше, чем у Науседы", – сказала Урбонайте.

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