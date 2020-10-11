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Политолог Института международных отношений и политических наук ВУ Мажвидас Ястрамскис в эфире специальной посвященной выборам передачи на Delfi заверил, что завершившиеся выборы в плане активности избирателей никакого чуда не преподнесли.
Политолог: результат этих выборов будет не таким, как прежде
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Чудес нет. Было много надежд, но в любой стране активность растет тогда, когда людям кажется, что выборы очень важны и могут многое изменить. Похоже, эти выборы для литовского народа такими не были, может, подействовало и то, что раньше на выборах избиратели искали что-то новое, а на этот раз не было какой-то яркой партии", – сказал обозреватель.

По его словам, хотя и сложно оценивать, но результаты, с учетом активности в Вильнюсе, благоприятные для Партии свободы.

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"Еще слишком рано говорить, какой партии такая активность на руку, поскольку мы не знаем, какие избиратели пришли. Но, может быть, с учетом активности в Вильнюсе, выборы могут быть на руку Партии свободы, а могут быть на руку Избирательной акции поляков Литвы", – сказал собеседник.

Ястрамскис заметил, что в конце кампании сложно обстояли дела у социал-демократов, которые были более яркой альтернативой.

"На самом деле в конце кампании соцдемы не потянули. Им надо было позиционировать себя как яркую альтернативу, но они обесцветились. Однако, я могу ошибаться. Мы должны получить первые результаты", – сказал собеседник.

Он сказал, что результат этих выборов будет не таким, как прежде.

"Я думаю, специфика этих выборов будет иной. Ранее первые партии были далеко впереди и у нас была очная ставка "крестьян" и консерваторов, как на ринге. Сейчас, думаю, будет больше раздробленности", – предположил Ястрамскис.

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