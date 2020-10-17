"Президент бы избран голосами левоцентристов. Очевидно, что избиратели Шимоните за него не голосовали. Сейчас возможна коалиция между либералами и консерваторами – появляется ряд проблем, в первую очередь идеологических", – сказал в интервью "День на Delfi".

"Президент призвал создавать государство благосостояния, а не консерваторы, не либералы, которые не являются сторонниками этой идеи", – сказал профессор.

По словам Лекиса, консерваторам тоже будет нелегко договориться с либералами, а при разделе постов могут быть конфликты и внутри партии.

"Отношения там (в партии консерваторов – Delfi) часто напряженные, токсичные, то там будет много желающих стать министрами", – сказал политолог.

"Либералы, которыми руководит Чмилите, тоже в свое время пострадали от консерваторов. Вспомните, что было в 2016 году, когда произошел коррупционный скандал. Там есть напряжение, вопрос, удастся ли им договориться", – сказал Лекис.

По его мнению, сейчас руководители либеральных партий лукавят, отвечая на вопрос, с кем они будут в коалиции.

"В 18-ти округах они конкурируют с консерваторами во втором туре, очевидно, что им невыгодно говорить о будущей коалиции, иначе пропадет напряжение. Они до последнего момента будут стараться говорить в обтекаемой форме. Армонайте это делает с самого начала. Она говорит, что, чего доброго, попытается остаться самостоятельной. Но это явное лукавство, поскольку они все равно будут делать все иначе", – сказал Лекис.

Однако Партия свободы, по его мнению, могла бы участвовать в создании не только правоцентристкой коалиции.

"С Партией свободы, думаю, будут говорить обе стороны. Правым нужно солидное количество членов в коалиции. С другой стороны, многие позиции этой партии левоцентристские, поэтому можно найти связи", – сказал политолог.

"Это партия популистского типа. Если у нас обычно бывает левый популизм (в этом винили Партию труда), то здесь речь идет о правом популизме. Ей нужно время устоятся, выработать более ясные идеологические параметры, это они пока не демонстрируют, только хороший маркетинг", – сказал он.

По словам Лекиса, радость СО-ХДЛ в связи с результатами первого тура вообще не обоснована.

"Эта их победа обусловлена неудачей поляков, которым не хватило 0,17%. Если бы они получили 5%, то игра была бы иной", – сказал политолог.

Он прибавил, что второй тур может значительно изменить ситуацию, правящую коалицию не обязательно будут формировать консерваторы и либералы.

"И премьер может остаться тем же", – сказал Лекис.