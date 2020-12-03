"Если признаешься в любви, делай это публично! Поздравляем Пятраса, который наконец-то сделал этот шаг. Надеюсь, следующим шагом будет создание семьи где-нибудь в Испании! Ведь надо спешить, чтобы Наталья не заняла все виноградники", – сказал Жемайтайтис.

Затем он поделился фотографией молодого 29-летнего политика Добиласа Синкявичюса и написал: "Новый или старый друг Пятраса Гражулиса Добилас Синкявичюс".

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"Мы очень хорошо знаем, что они вместе уже много лет. Как пара или как кто... Я не знаю, что в современных рамках значит "пара". Раньше пара дружит, а потом женится. А у нас люди одного пола не могут вступить в брак и узаконить отношения. Бог знает, кем они друг другу приходятся. Трудно сейчас что-то сказать, но в последние несколько лет факты вылезают и они неопровержимы. А сегодняшний случай, видимо, вскрыл правду совершенно случайно.

Ведь, если что-то есть, рано или поздно это становится явным. Это же не лето, когда двое друзей лежат на солнышке загорают, а ранее утро в квартире или где-то еще. Можно было бы сказать, что в спортклубе, но они сейчас закрыты, могут собираться только члены семьи. Когда знаешь, как люди должны себя вести во время пандемии и видишь это видео, появляются подозрения. Может, и к лучшему – может, Пятрас наконец-то обретет покой, создаст семью, парламент примет закон о партнерстве, и Пятрас сможет жить счастливо", – сказал Delfi Жемайтайтис.

"Я уже выяснил, кто был у меня за спиной – это Тапинас. Так и понимайте. В прямом смысле этого слова. Он меня всегда преследует. Если он дома – я дома, если он в Гаргждай, я в Гаргждай. Где я, там и он", – шутил сам Гражулис.

На комментарий Жемайтайтиса он ответил: "Из того, что мне известно об отношениях Жемайтайтиса и Добиласа, так Добилас у него ночевал. Это его бывший советник. Это человек Жемайтайтиса. Я с ним знаком, но на этот раз Жемайтайтис ошибся – это был Тапинас".

"Если человек защищается, значит "он", - продолжил Гражулис.

На замечание, что журналист Андрюс Тапинас не похож на мужчину на видео, политик сказал: "Сейчас технологии такие, что и бороду можно приклеить и отпустить, и нос сделать длиннее или короче, и губы накачать. Вы взгляните, какие сейчас технологии. Внешность можно изменить. Может, он пытается хитрить, менять внешность?"

Delfi пока не удалось связаться с Добиласом Синкявичюсом.