Профессор Вильнюсского университета Андрюс Вайшнис считает, что в этом просматривается отношение к потребителям, как к дуракам, поскольку не уважают их культурное окружение. Между тем представители сети Lidl утверждают, что это недоразумение.

Портал Bernardinai.lt на минувшей неделе обратил внимание на рекламу Lidl, на которой были подретушированы храмы. На каунасских храма не было крестов.

Bernardinai.lt указал, что Lidl на упаковках своих товаров часто использует религиозные объекты, но изображает их без опознавательных знаков, в данном случае без крестов.

Подобные инциденты с Lidl были в Греции, Италии, Бельгии и Германии.

Бачюлис в этой ситуации видит два варианта: "это может быть агрессивная форма политкорректности, которая превращается в уничтожение христианского самосознания в Европе. Но это может быть и сознательным способом вызвать скандал, чтобы обратить на себя внимание. Выгодно ли это? Как посмотреть".

Он считает, что на это надо ответить на политическом уровне, поскольку Литва - христианская страна.

"Если я не ошибаюсь, 3/4 жителей Литвы идентифицируют себя как католики. Есть еще православные, лютеране, это также христиане. По сути речь идет о христианском крае, а церковь - это не только здания и священными – это все люди, которые относят себя к какой-то вере. По сути Lidl оскорбил 3/4 жителей Литвы. На это должны отреагировать политики (...)", – сказал Бачюлис.

Вайшнис считает, что сеть Lidl, даже "не согласовала свои объяснения в разных странах и так "обнажила себя".

Он считает, что в этом просматривается отношение к потребителям, как к дуракам, поскольку не уважают их культурное окружение, а снимок объяснили недоразумением и невнимательностью.

"Если намеренно искажают образ вашей родины, значит, можно сказать, что это политика компании: нас заставляют иначе смотреть на наше наследие", – сказал LRT.lt Вайшнис.

Представитель Lidl Lietuva Валерия Лебедева сказала LRT.lt, что компания приобрела уже подретушированный снимок. "И это не было сделано по нашей просьбе или по заказу. Просто так случилось, что мы этого не заметили, не заметили такой коррекции. Фотография была опубликована на нашем сайте как иллюстрация к сообщению об открытии нового магазина в Каунасе", – сказала она.

На вопрос, как она оценивает тот факт, что подобное было и в других странах, Лебедева ответила: "Это разные сферы, разные аспекты деятельности. Там речь шла о международном бренде, которым пользуется наша сеть. В данном случае речь идет о конкретном снимке, который использовался как иллюстрация в Литве, и тут речи нет о каких-то особых убеждениях или специфической позиции этой сети".

Она также подчеркнула, что снимок был использован только на сайте, никакой рекламы с его изображением не было.