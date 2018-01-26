Площадь находящегося рядом с Пабраде самого большого полигона им. генерала С. Жукаускаса возрастет с 85 до 176 кв. километров. Сейчас здесь идет формирование новых тактических полей, предназначенных для стрельб с использованием танков и боевых машин пехоты, оборудование стрельбища и позиций для стрельбы, планируется построить казармы.
Между тем территория Гайжюнского полигона в Йонавском районе увеличивается более чем вдвое - с 52 до 125 кв. километров. После увеличения территории на полигоне сможет тренироваться боевая единица размера роты с элементами поддержки.
Помимо основных полигонов в Гайжюнай и Пабраде, также готовятся планы расширения полигонов в Каунасе, Клайпеде, Тяльшяйском районе и Казлу-Руде.
"Рост ВС, приобретение вооружений и оборудования с возможностями, которых раньше не было, активизация присутствия союзников обуславливают то, что нам следует создать надлежащие условия для тренировок как наших, так и союзных военных, обеспечить возрастающие потребности в складировании, предоставлении помощи принимающей стороны", - приведены в пресс-релизе слова вице-министра обороны Гедрюса Еглинскаса.
Общая цена проекта расширения полигонов достигает 81 млн. евро, большую часть денег выделяют НАТО и США.
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