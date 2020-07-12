На удочку 34-летней мошенницы из России Светланы Михайловой попалась одна женщина. Михайлова получила в Литве вид на жительство. Она ранее уже была судима за мошенничество.
И на этот раз деньги не принесли счастья ни Михайловой, ни поверившей ее обману девушке. Пострадавшая попала в больницу, а обманщица - под арест. И несмотря на то, что женщины потом заключили мировое соглашение, а прокуратура прекратила расследование, оно снова было возобновлено – Михайлова пыталась подкупить полицейского, который нашел у нее во дворе наркотики. Предполагается, что женщина торговала ими, когда не находилось желающих купить счастливую любовь. Правда, позже выяснилось, что наркотики принадлежали другой цыганке.
Согласно материалам дела, Михайлова познакомилась с пострадавшей на вокзале в Вильнюсе. Она представилась опытной гадалкой, которая может не только устроить счастливую любовь, но и помочь создать семью. Конечно же, за деньги.
Девушка отдала Михайловой зарплату - 630 евро и еще 4000 евро, которые взяла в долг в компаниях, предоставляющих быстрые кредиты. Однако любовь не пришла, семьи по-прежнему не было, поэтому девушка запаниковала и заболела. Даже попала в больницу. Девушка никому не рассказывала об обмане. Случайно ее мать узнала, что ее дочь задолжала большую сумму и выяснила всю историю.
Поскольку у девушки был телефон Михайловой, мать пострадавшей обратилась в полицию. Михайлова призналась, что взяла у девушки деньги, но сказала, что это была плата за работу.
Михайлова заявила, что девушка платила ей не за гадание, а за то, что она успокаивала девушку и утешала ее.
Поскольку девушка в прокуратуре заявила, что у нее нет претензий к Михайловой, дело было закрыто.
Меньше чем через год Михайлова предложила полицейскому взятку в размере 500 евро, когда тот нашел наркотики (35 свертков из фольги с порошком белого цвета) во дворе дома, в котором она жила с другой цыганкой. Поскольку выяснилось, что наркотики не принадлежали Михайловой, ее наказали за попытку подкупа должностного лица, назначив 28 суток ареста и конфисковав предложенные полицейскому 500 евро.
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