В столице Литвы на прошлой неделе двое неизвестных избили на остановке общественного транспорта гражданина Эквадора, скандируя "Литва для литовцев". Полиция задержала подозреваемых, их нашли в разных городах Литвы.
Antakalnis
© DELFI / Kiril Čachovskij

DELFI напоминает, что инцидент произошел в престижном вильнюсском районе Антакальнис, на остановке общественного транспорта. К иностранцу подошли двое мужчин, один ударил иностранца по лицу. Мужчины несколько раз произнесли "Литва для литовцев".

Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал сам пострадавший Фабьян. Он сказал, что впервые столкнулся с такой агрессией, несмотря на то, что живет в Литве уже 5 лет. После этого выпада он сказал, что не чувствует себя в безопасности.

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25 июля полиция информировала, что сотрудники ГПК Вильнюсского округа в ходе расследования выявили и задержали подозреваемых в избиении гражданина Эквадора Фабьяна Санчеса.

Подробную информацию о задержанных полиция предоставит 26 июля утром.

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