DELFI напоминает, что инцидент произошел в престижном вильнюсском районе Антакальнис, на остановке общественного транспорта. К иностранцу подошли двое мужчин, один ударил иностранца по лицу. Мужчины несколько раз произнесли "Литва для литовцев".

Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал сам пострадавший Фабьян. Он сказал, что впервые столкнулся с такой агрессией, несмотря на то, что живет в Литве уже 5 лет. После этого выпада он сказал, что не чувствует себя в безопасности.

Статьи по теме: В престижном районе Вильнюса был избит иностранец

25 июля полиция информировала, что сотрудники ГПК Вильнюсского округа в ходе расследования выявили и задержали подозреваемых в избиении гражданина Эквадора Фабьяна Санчеса.

Подробную информацию о задержанных полиция предоставит 26 июля утром.