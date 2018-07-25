DELFI напоминает, что инцидент произошел в престижном вильнюсском районе Антакальнис, на остановке общественного транспорта. К иностранцу подошли двое мужчин, один ударил иностранца по лицу. Мужчины несколько раз произнесли "Литва для литовцев".
Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал сам пострадавший Фабьян. Он сказал, что впервые столкнулся с такой агрессией, несмотря на то, что живет в Литве уже 5 лет. После этого выпада он сказал, что не чувствует себя в безопасности.
25 июля полиция информировала, что сотрудники ГПК Вильнюсского округа в ходе расследования выявили и задержали подозреваемых в избиении гражданина Эквадора Фабьяна Санчеса.
Подробную информацию о задержанных полиция предоставит 26 июля утром.
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