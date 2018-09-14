Вильнюсская полиция задержала двух подозреваемых в поджоге подъезда многоквартирного дома в столице. Оба были задержаны на проспекте Саванорю.
Saulius Gagas
© DELFI / Karolina Pansevič

"Это не связано с разжиганием розни", – сказал на пресс-конференции в пятницу глава ГПК Вильнюсского округа Саулюс Гагас. В публичном пространстве говорили о том, что поджоги могут быть связаны с ненавистью и агрессией в отношении гомосексуалистов.

В доем номер 6 на проспекте Саванорю, в том же подъезде, за последнее время были зафиксированы три случая поджога.

В четверг были задержаны подозреваемые, оба они известны полиции и ранее были судимы за разные нарушения. Одному подозреваемому 28, другому 32 года.

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Задержанные ранее были судимы за кражи, грабежи, наркотики, насилие и т.д. В пятницу суд решит вопрос назначения меры пресечения.

"Поджоги с разжиганием розни не были связаны, это было связано с деятельностью лиц, арендующих жилье в этом доме. С деятельностью лиц, арендующих эти квартиры", – сказал Гагас.

По данным прокуратуры, цель поджогов - запугивание. На лестничной площадке, где фиксировались поджоги, несколько квартир сдают в аренду на короткое время. Полиция подтвердила, что в этом подъезде были лица, наказанные за проституцию.

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