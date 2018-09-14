"Это не связано с разжиганием розни", – сказал на пресс-конференции в пятницу глава ГПК Вильнюсского округа Саулюс Гагас. В публичном пространстве говорили о том, что поджоги могут быть связаны с ненавистью и агрессией в отношении гомосексуалистов.
В доем номер 6 на проспекте Саванорю, в том же подъезде, за последнее время были зафиксированы три случая поджога.
В четверг были задержаны подозреваемые, оба они известны полиции и ранее были судимы за разные нарушения. Одному подозреваемому 28, другому 32 года.
Задержанные ранее были судимы за кражи, грабежи, наркотики, насилие и т.д. В пятницу суд решит вопрос назначения меры пресечения.
"Поджоги с разжиганием розни не были связаны, это было связано с деятельностью лиц, арендующих жилье в этом доме. С деятельностью лиц, арендующих эти квартиры", – сказал Гагас.
По данным прокуратуры, цель поджогов - запугивание. На лестничной площадке, где фиксировались поджоги, несколько квартир сдают в аренду на короткое время. Полиция подтвердила, что в этом подъезде были лица, наказанные за проституцию.
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