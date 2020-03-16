Полиция: за сутки поступило 50 сообщений о нарушении режима карантина жителями Литвы

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что полиция реагирует на сообщения дистанционно - стараются связаться с находящимися в самоизоляции людьми, которые нарушили порядок.

Информацию о таких нарушителях передают в Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

По словам главы Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланды Лингене, сотрудники их департамента могут составить протоколы о нарушении, а также привлечь полицейских для того, чтобы заставить людей соблюдать установленный порядок.

Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала Delfi, что 14–15 марта было получено 7 сообщений о нарушении режима самоизоляции в вильнюсском округе.

Лингене подчеркнула, что в данном случае общество должно проявить активность в деле соблюдения порядка находящимися в самоизоляции. В Выходные поступали сообщения из Вильнюсской, Паневежской и Клайпедской больниц. Врачи сообщали о самовольном бегстве жителей, у которых подозревали COVID–19.

По словам Матониса, ни у одного из сбежавших из больниц коронавирус пока не был подтвержден.

ГКП Паневежского района сообщает, что поступила информация о том, что некоторые люди не соблюдают назначенные ими условия самоизоляции, пишет издание Sekundė.

15 марта поступили 4 сообщения о том, что вернувшиеся из-за границы люди не соблюдают условия карантина и самоизоляции. Пресс-секретарь комиссариата Тадас Мартинайтис сказал, что об этом сообщили жители.

"Жители проявляют активность, звонят и сообщают о соседях, вернувшихся из зоны риска, которые не соблюдают условия самоизоляции", – сказал Мартинайтис.

В соответствии с условиями карантина, все вернувшиеся в Литву из Китая, Японии, Гонконга, Южной Кореи, Ирана, Сингапура, Германии, Франции, Испании, Италии, Исландии, Норвегии, Швеции, Австрии, Дании, Нидерландов, Швейцарии и Египта жители 14 дней должны провести в условиях самоизоляции. Это обязательное требование, за его невыполнение, по действующим правилам, грозит ответственность.