Возможно нетрезвый юноша забрался на скульптуру, открытую в Каунасе в минувший четверг и пытался сделать селфи.

Действия юноши были записаны на видео, поэтому полиция в понедельник, просмотрев видео, начала расследование по факту нарушения общественного порядка.

По данным полиции, на скульптуру забрался 20-летний каунасец. Пока его еще не опросили. Полиция просит его добровольно явится в комиссариат. В таком случае его ждет менее суровое наказание.

За такую провинность ему грозит административная ответственность и штраф от 30 до 140 евро.

DELFI напоминает, что в ночь на воскресенье зафиксировали неожиданную картину. Вероятно, нетрезвый молодой человек забрался на скульптуру "Воина свободы" и пытался сделать селфи.

Молодой человек не послушался своих друзей, которые упрашивали его не глупить, и забрался на скульптуру и стал изображать всадника, который пытается обуздать стального коня.

Видео можно увидеть здесь.