Полиция сообщила, что личность забравшегося на скульптуру "Воина свободы" юноши уже выяснена.
© Stop kadras

Возможно нетрезвый юноша забрался на скульптуру, открытую в Каунасе в минувший четверг и пытался сделать селфи.

Действия юноши были записаны на видео, поэтому полиция в понедельник, просмотрев видео, начала расследование по факту нарушения общественного порядка.

По данным полиции, на скульптуру забрался 20-летний каунасец. Пока его еще не опросили. Полиция просит его добровольно явится в комиссариат. В таком случае его ждет менее суровое наказание.

За такую провинность ему грозит административная ответственность и штраф от 30 до 140 евро.

DELFI напоминает, что в ночь на воскресенье зафиксировали неожиданную картину. Вероятно, нетрезвый молодой человек забрался на скульптуру "Воина свободы" и пытался сделать селфи.

Молодой человек не послушался своих друзей, которые упрашивали его не глупить, и забрался на скульптуру и стал изображать всадника, который пытается обуздать стального коня.

Видео можно увидеть здесь.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

В этом году из Литвы уехали более 20 000, а приехали 19 000 человек (3)

В первом полугодии этого года иммиграция в Литву...

Подозреваемый в убийстве байкера снова может оказаться под стражей (1)

Лауринас Балтрунас, которого подозревают в убийстве...

Полиция выяснила личность забравшегося на скульптуру юноши, ему грозит штраф (5)

Полиция сообщила, что личность забравшегося на...

Странное решение Вильнюса беспокоит родителей: детей раньше времени отправляют в школу (14)

Решение вильнюсского горсовета раньше начинать...

Трехсторонний совет продолжает решать вопрос повышения минималки (2)

Трехсторонний совет 10 июля заново приступит к...

TOP новостей

Странное решение Вильнюса беспокоит родителей: детей раньше времени отправляют в школу (14)

Решение вильнюсского горсовета раньше начинать...

В этом году из Литвы уехали более 20 000, а приехали 19 000 человек (3)

В первом полугодии этого года иммиграция в Литву...

Цены на палангском рынке: кое-что дешевле, чем в магазинах (1)

Дождливый период завершился, поэтому ожил рынок в...

После посещения санатория женщина пришла в ужас: массажист перешел все границы (30)

Читательница портала DELFI, которая с детьми и подругой...

Каким в Литве будет налог на автомобили (37)

О том, какой налог на автомобили будет введен в Литве ,...