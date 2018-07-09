Возможно нетрезвый юноша забрался на скульптуру, открытую в Каунасе в минувший четверг и пытался сделать селфи.
Действия юноши были записаны на видео, поэтому полиция в понедельник, просмотрев видео, начала расследование по факту нарушения общественного порядка.
По данным полиции, на скульптуру забрался 20-летний каунасец. Пока его еще не опросили. Полиция просит его добровольно явится в комиссариат. В таком случае его ждет менее суровое наказание.
За такую провинность ему грозит административная ответственность и штраф от 30 до 140 евро.
DELFI напоминает, что в ночь на воскресенье зафиксировали неожиданную картину. Вероятно, нетрезвый молодой человек забрался на скульптуру "Воина свободы" и пытался сделать селфи.
Молодой человек не послушался своих друзей, которые упрашивали его не глупить, и забрался на скульптуру и стал изображать всадника, который пытается обуздать стального коня.
Видео можно увидеть здесь.
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