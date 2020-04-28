По данным полиции, инцидент произошел на проспекте Гедиминаса в 13.30 ч.

Представитель полиции Юлия Самороковская сказала, что подозреваемый (1975 г.р.) ранее неоднократно наказывался за различные административные правонарушения.

По словам Самороковской, начато расследование по факту нарушения общественного порядка.

"Ему грозит штраф в размере 30-140 евро(...) он не был задержан. Просто установили место жительства, с ним связались и составили протокол", – сказала представитель полиции.

Об инциденте в понедельник в фейсбуке сообщил сам депутат Анушаускас.