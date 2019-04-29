Полиция все еще не может опросить водителя, выпавшего с многоэтажной стоянки авто

Женщина получила серьезные травмы: разрыв печени, перелом шести ребер, диагностирован гемоторакс. Она находится в реанимации. Женщину готовят к сложной операции.
Начальник Дорожной полиции Вильнюсского округа Дайнюс Шаломскас сказал DELFI, что обстоятельства ДТП выяснятся, когда полиция сможет поговорить с водителем. Сейчас основная версия следующая - водитель перепутала газ с тормозом.
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