Полиция все еще не может опросить водителя, выпавшего с многоэтажной стоянки авто

Женщина получила серьезные травмы: разрыв печени, перелом шести ребер, диагностирован гемоторакс. Она находится в реанимации. Женщину готовят к сложной операции.

Начальник Дорожной полиции Вильнюсского округа Дайнюс Шаломскас сказал DELFI, что обстоятельства ДТП выяснятся, когда полиция сможет поговорить с водителем. Сейчас основная версия следующая - водитель перепутала газ с тормозом.