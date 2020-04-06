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В понедельник полиция Литвы сообщила, что за последние три дня оштрафовала за нарушение карантинных правил почти 150 человек.
Полиция в Литве оштрафовала за нарушение карантина около 150 человек
© Kauno aps. VPK

"В пятницу должностные лица составили 26 протоколов, в субботу – 69, в воскресенье – 61 протокол", – сказал BNS представитель полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.

После вступления в силу поправок к закону, полиция в пятницу получила право выписывать штрафы за нарушение правовых актов в сфере здравоохранения.

За нарушения, которые вызвали опасность распространения коронавируса, физические лица могут быть наказаны штрафами от 500 до 1500 евро, главы предприятий – от 1500 до 6 тыс. евро.

По словам Р. Матониса, полиция за два выходных дня получила 450 сообщений о нарушении самоизоляции и карантина.

ru.DELFI.lt
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