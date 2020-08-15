Полиция в Литве находится в состоянии готовности: особое внимание будет уделять курортам

"На этих выходных все силы полиции будут переориентированы – перед полицейскими поставлена задача - усилить контроль тех, кто находится в изоляции после возвращения из-за границы", – сказала пресс-секретарь департамента полиции Ревита Янавичюте.
"Особое внимание также будет уделено мероприятиям в закрытых помещениях и на открытом воздухе, торговым центрам", – прибавила она.
По словам Янавичюте, в эти выходные ожидается теплая погода, поэтому особое внимание уделят Клайпедскому округу и другим курортам.
"Это непростые выходные, сегодня День Успения Богородицы. Люди будут больше собираться вместе, праздновать. Поэтому у полиции будет больше работы", – сказала она.
Янавичюте подчеркнула, что на открытом воздухе на мероприятиях может быть не больше 1000 человек, они должны соблюдать дистанцию в 1 м. В помещениях в субботу могут собираться не больше 500, а с воскресенья не больше 600 человек, но дистанция должна быть 2 м или обязательны маски.
За нарушение действующих правил физическим лицам грозит штраф в размере 500-1500 евро, юридическим - 1500-6000 м.
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