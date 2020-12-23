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Во вторник вечером в социальных сетях полиция Литвы поделилась важной информацией для выезжающих в другие муниципалитеты.
Полиция в Литве меняет тактику: важная информация для выезжающих из больших городов
© DELFI / Dainius Sinkevičius

"1. На некоторых постах изменится порядок проверки, т.е. будут проверять не въезжающих, а выезжающих водителей (или проверка будет проходить в обоих направлениях). Такая тактика чаще будет применяться около крупных городов, но возможна и на территориях других муниципалитетов.

2. Полиция, выявив, что человек пытается злонамеренно попасть на территорию не своего муниципалитета, не имея на то никаких оснований, должен будет ехать домой, в некоторых случаях нарушителям грозит штраф", – сообщает полиция.

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Напомним, что усиленный контроль на дорогах уже проводился в минувшие выходные. Дежурили около 900 экипажей полиции. За минувшие выходные 12 000 водителей вернули восвояси, 7 человек получили штрафы.

Контрольные посты появятся с 13 ч. 23 декабря и будут работать до 21 ч. 27 декабря, а также с 13 ч. 31 декабря до 21 ч. 3 января.

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