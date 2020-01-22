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Литовская полиция сообщила, что новые мобильные радары в ближайшее время намеревается использовать только на опасных участках дорог. Полицейские намерены составить карту опасных дорога для каждого города и другого населенного пункта, каждого района в отдельности и составить список таких мест, пишет Kas vyksta Kaune.
Полиция составляет карту мобильных радаров: какие улицы самые опасные?
© DELFI / Orestas Gurevičius

Сейчас водители пользуются социальными сетями, чтобы информировать друг друга о местах, где стоят мобильные радары. После того как полицейские представят карту опасных мест необходимость в распространении такой информации отпадет.

"Мы представим карту, на которой будут указаны места, где могут стоять радары. Конечно, будем переставлять радары с места на место", – сказал на пресс-конференции 20 января начальник управления Дорожной полиции ГКП Вильнюсского округа Дайнюс Шаломскас.

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После появления сообщения полиции в Facebook, каунасцы поделились информацией о том, где, по их мнению, должны стоять такие радары в Каунасе.

"Улица Ужнямунес – настоящая гоночная трасса вечерами, там такой радар нужен круглосуточно, чтобы ловить лихачей. Если едешь по этому участку на допустимой скорости, мимо тебя мчатся на такой скорости, что кажется, что ты стоишь на месте. Я не говорю о том, что ездят и по встречной полосе", – высказался один из читателей.

"Не забывайте и о небольших улицах, например, ул. Баранауско, в Каунасе, сколько уже могут врезаться в этот бедный каштан", – писал другой пользователь.

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