Начальник Рокишкского комиссариата полиции Римантас Чепулис сказал DELFI, что ДТП произошло 27 июля. Сообщение поступило в 15.52 ч.
"Автомобиль Volvo, которым управлял водитель 1976 г.р., сбил несовершеннолетнюю, которая вышла на проезжую часть", – указал он.
Девочка переходила через дорогу в неположенном месте, не на пешеходном переходе
Ведется расследование, опрашивают свидетелей, просматривают материалы видеокамер.
"В организме водителя было 1,18 промилле. Насколько мне известно, это житель Рокишкиса", – сказал DELFI Чепулис.
По его словам, после ДТП водитель приостановился, но затем с места происшествия уехал – сейчас выясняют причины такого поведения водителя.
"Он с места происшествия уехал, но вскоре его нашли, установили, что он пьян, задержали как подозреваемого, ему предъявлены обвинения", – сказал комиссар полиции.
Сейчас водитель уже освобожден из-под стражи. Ему назначена мера пресечения – письменная подписка о невыезде.
Водителю грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
Сам Шаркницкас 31 июля утром сказал DELFI, что состояние здоровья его дочери остается тяжелым, девочка еще не вышла из комы.
"Всем занимается полиция. Насколько я знаю, нетрезвого водителя помогли задержать очевидцы. Пока ехала полиция, он отъехал от места ДТП. Не уехал, просто поставил автомобиль в сторону. Люди пытались не дать ему отъехать, но я сам не видел, я был занят дочерью, делал искусственное дыхание и т.д.", – сказал депутат.
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