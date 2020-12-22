В редакцию портала Jūsų Panevėžys Ауримас К. сообщил, что видел мобильные посты у въезда в город со стороны Купишкиса.
"Странно, что посты стоят с 22 декабря, а не с 23 декабря. Ведь сообщали об усиленном контроле 18-20 и 23-27 декабря, а также 31 декабря-3 января. Может, ситуация изменится? Может, вообще въезд закрывают?", – рассуждал мужчина.
Глава ГКП Паневежского округа Римантас Бобинас сказал, что перемещение ограничено до 24.00 ч. 3 января 2021 г.
"Поэтому перемещение полиция будет дежурить на въезде в город. Кроме того, если болезнь будет распространяться и дальше, то мобильные экипажи будут дежурить до 31 января, пока действует карантин", – сказал Бобинас.
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