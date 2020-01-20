Полиция расследует смерть малолетнего ребенка в Укмерге

19 января Департамент полиции информировал о том, что в Укмергскую больницу был доставлен ребенок с симптомами слабости и рвоты. Жизнь 8-летнего мальчика спасти не удалось. Об этом происшествии не информировали Национальный центр общественного здоровья, предполагают, что причиной смерти не было инфекционное заболевание.
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Представитель Укмергской больницы Мария Шведене сказала DELFI, что сейчас ведется расследование. "Будем ждать выводов экспертов, пока у нас нет никакой новой информации", – сказала она.

Информацию о смерти ребенка врачи передали полиции. "На инфекционное заболевание это не похоже", – сказала Шведене.

"Причин смерти может быть немало, но пока ничего комментировать не хочу. Кроме того, ведется расследование", - заметила врач.

Ребенка в больницу доставили в 14.35 ч. Его состояние было очень тяжелое. По словам Шведене, врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь. Планировали на реанимобиле везти ребенка в Сантаришкскую клинику, но в 16 ч. ребенок скончался.

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