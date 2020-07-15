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В полицию сообщили о том, что в Байсёгале (Радвилишкской район) на доске объявлений появился плакат с оскорблениями в адрес премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса.
Департамент полиции сообщил, что был составлен служебный рапорт.
Напомним, что в июне оскорбления в адрес премьера появились в Новой Вильне и в Вильнюсском районе, на улице, где находится дом премьера.
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