"Господи, я ничего не знаю! О чем вы спрашиваете? У полиции, у журналистов спрашивайте! Идите, найдите ту женщину, откуда мне знать, кто она, и существует ли вообще? Меня не допрашивали и не арестовывали, наручники не надевали! Единственный, кто звонил - журналистка", – ответил на вопрос Delfi, что он может сказать об этих обвинениях, Гражулис.

За групповое изнасилование грозит 10 лет лишения свободы.

35-летняя женщина обвинила 61-летнего депутата Гражулиса. В интервью Delfi, он сказал, что "ждет, когда журналисты напишут, что он кого-то убил".

"Вот так вот – обольют дерьмом, извините, с головы до пят, а ты потом объясняйся", – сказал политик. Первым о подозрениях в адрес политика написал портал 15min.lt.

В статье сообщалось, что по словам пострадавшей, преступление было совершено 15 марта, в 23 ч. в частном жилом доме в деревне Восилюкай (Тракайский район). В публикации сказано, что дом связан с Гражулисом и его бывшей помощницей Патрицией Пахомовайте.

"В больницу 25 марта была доставлена 35-летняя женщина, которая заявила, что 15 марта, в 23 ч. в деревне Восилюкай, на ул. Няндрю в доме Гражулиса ей что-то добавили в алкоголь, после чего ее изнасиловали Гражулис и еще один 35-летний человек", – так об этом сказано в сводках полиции", – пишет 15min.lt.

Однако пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi 5 мая, что в сводках полиции об этом не сообщалось.

"Не сообщалось, поскольку о таких преступлениях в сводках мы не сообщаем", – сказал он.

"Заявление поступило 25 марта. Сейчас полиция выясняет, было ли это на самом деле. Пока ничего не комментируем", – ответил Матонис на вопрос, было ли начато расследование.

Согласно УК, решение о расследовании в подобных случаях должны принять в течение 10 дней, а само расследование проведено в кратчайшие сроки.

Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала Delfi, что расследование было начато.

"Расследование было начато 25 марта", – сказала она.

Самороковская не сказала, по какой причине пострадавшая оказалась в больнице, где и написала заявление и почему 10 дней не заявляла об изнасиловании.

"Такую информацию не предоставляем. Специализированный отдел сейчас выясняет, было ли совершено преступление на самом деле", – сказала она.

Сам Гражулис сказал, что о таких подозрениях узнал только от журналистов. "Позвонили, говорят так и так, я говорю, что за шутки, вы с ума сошли? Потом звонит Пахомовайте, говорит, что ей звонили журналисты, выясняли, не она ли заявление написала. Какой-то цирк!" – сказал Delfi Гражулис.

На вопрос, был и он в тот день в Восилюкай, он сказал, что это неважно: "Я говорю, что ничего не знаю ни о каких изнасилованиях".



Это не первый скандал с участием Гражулиса. В июне 2018 года разразился скандал - стало известно, что от Гражулиса родила 31-летняя жительница Паланги Бируте Навицкайте. Гражулис сначала отрицал факт отцовства, но потом признал дочь.

В 2016 году канал INFO TV сообщал о связи между Гражулисом и его помощницей Пахомовайте. Сообщали, что Гражулис купил ей дом в Восилюкай.

По данным портала 15min, именно в этом доме и произошло изнасилование неизвестной женщины.

В браке у Гражулиса было 4 детей.