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Полиция начала расследование в связи с действиями укмергского врача по 1 ч. 277 ст. УК ЛР, сообщила 24 марта полиция Вильнюсского округа.
Koronavirusas
Koronavirusas
© Shutterstock

Это статья за нарушение правил борьбы с эпидемиями и инфекционными заболеваниями.

Правда, сама врач в интервью порталу 15min, рассказала об обстоятельствах и называет обвинения в свой адрес "охотой на ведьм".

После того как в прошлый четверг стало известно, что врач Укмергской больницы заразился коронавирусом, больница перестала принимать пациентов, закрыла несколько отделений.

"Врачей, у которых были те или иные контакты, изолировали, деятельность учреждения переорганизована, новых пациентов не принимают, часть отделов закрыта, врачи – на карантине", – сказал в минувшую пятницу утром мэр района Роландас Яницкас.

По его словам, карантин назначен и выписываемым из больницы пациентам. С пятницы больница новых пациентов не принимает.

ru.DELFI.lt
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