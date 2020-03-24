Это статья за нарушение правил борьбы с эпидемиями и инфекционными заболеваниями.
Правда, сама врач в интервью порталу 15min, рассказала об обстоятельствах и называет обвинения в свой адрес "охотой на ведьм".
После того как в прошлый четверг стало известно, что врач Укмергской больницы заразился коронавирусом, больница перестала принимать пациентов, закрыла несколько отделений.
"Врачей, у которых были те или иные контакты, изолировали, деятельность учреждения переорганизована, новых пациентов не принимают, часть отделов закрыта, врачи – на карантине", – сказал в минувшую пятницу утром мэр района Роландас Яницкас.
По его словам, карантин назначен и выписываемым из больницы пациентам. С пятницы больница новых пациентов не принимает.
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