Департамент полиции, который организовал перевозку, надеется, что эти деньги взыщут с самой Венцкене, которая в свое время сбежала из Литвы и скрывалась от правосудия.
Этот вопрос решит суд.
Одним из самых известных в Литве беглецов считают Сергея Рахинштейна, которому за экстрадицию из Вьетнама пришлось заплатить 9400 евро.
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