На экстрадицию экс-судьи Неринги Венцкене в Литву потрачено 5000 евро, сообщает портал 15min.lt.
Neringa Venckienė
© DELFI / Domantas Pipas

Департамент полиции, который организовал перевозку, надеется, что эти деньги взыщут с самой Венцкене, которая в свое время сбежала из Литвы и скрывалась от правосудия.

Этот вопрос решит суд.

Одним из самых известных в Литве беглецов считают Сергея Рахинштейна, которому за экстрадицию из Вьетнама пришлось заплатить 9400 евро.

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