Департамент полиции, который организовал перевозку, надеется, что эти деньги взыщут с самой Венцкене, которая в свое время сбежала из Литвы и скрывалась от правосудия.

Этот вопрос решит суд.

Одним из самых известных в Литве беглецов считают Сергея Рахинштейна, которому за экстрадицию из Вьетнама пришлось заплатить 9400 евро.