Полиция рассказала о штрафах мужчине, который бил собаку

Во всей Европе штрафы намного больше, например, в Германии штраф до 25 000 евро, может применяться и наказание в виде лишения свободы. В Италии денежный штраф составляет 30 000 евро, в Голландии – 19 500 евро, в Греции – до 15 000 евро, в Австрии от 2000 до 150 000 евро.

По литовским законам штраф составляет от 50 до 1200 евро. Поэтому назначенный мужчине штраф вызвал возмущение у главы инициативы Gyvūnų gerovės iniciatyvа Беатриче Вайтекунайте-Плюске.

"Пока назначают такие штрафы, надеяться на улучшения в этой сфере невозможно. По мнению нашей организации, адекватными были бы штрафы от 150 евро, в случаях, когда животному не нанесены какие-то увечья, за повторное нарушение штраф должен составлять 500 евро, кроме того, должны конфисковать животное и запретить заводить новое. В Польше, например, введен запрет на содержание животных на срок до 10 лет, а наш парламент уже 1,5 года не принимает к рассмотрению просьбу ввести ограничение на содержание животных на 5 лет. Мы уверены, что только адекватное наказание изменит положение", – считает Вайтекунайте-Плюске.

2 сентября представитель полиции Андромеда Грауслене сказала DELFI, что мужчине за жестокое обращение с животным был назначен штраф 25 евро, а за хулиганство - 15 евро он. По ее словам, в таких случаях штрафы обобщают, поэтому в общей сложности мужчина должен заплатить 25 евро.