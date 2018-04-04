Служба дорожной полиции Литвы на своей странице в фейсбуке информировала, что в апреле на дорогах страны будут проведены превентивные меры контроля. намечены пять акций.
Asociatyvi nuotr.
© DELFI / Erikas Skardžius

30 марта– 9 апреля: контроль на трезвость;
16-22 апреля: контроль скорости;
27-30 апреля: контроль на трезвость;
20 марта-10 апреля: контроль пешеходов;
20-30 апреля: контроль использования мобильных телефонов и несвязанной с вождением деятельности.

Литовская дорожная полиция призывает водителей соблюдать ПДД.

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