30 марта– 9 апреля: контроль на трезвость;

16-22 апреля: контроль скорости;

27-30 апреля: контроль на трезвость;

20 марта-10 апреля: контроль пешеходов;

20-30 апреля: контроль использования мобильных телефонов и несвязанной с вождением деятельности.

Литовская дорожная полиция призывает водителей соблюдать ПДД.