30 марта– 9 апреля: контроль на трезвость;
16-22 апреля: контроль скорости;
27-30 апреля: контроль на трезвость;
20 марта-10 апреля: контроль пешеходов;
20-30 апреля: контроль использования мобильных телефонов и несвязанной с вождением деятельности.
Литовская дорожная полиция призывает водителей соблюдать ПДД.
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В редакцию DELFI попало видео, снятое в Клайпедской...
Полиция рассказала, что ждет водителей в апреле (2)
Служба дорожной полиции Литвы на своей странице в...