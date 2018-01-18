Сейчас в Эстонии используют больше 30 Laser Cam 4 и их количество растет.
В пресс-релизе сказано, что радар Laser Cam 4 - переносной радар четвертого поколения с интегрированной видеокамерой американской компании Kustom Signals. По словам представителей производителя, возможности у прибора очень большие.
К примеру, он замеряет скорость на расстоянии более 2000 м, есть функция автоматического приближения, сенсорный экран, записи видео или фото, автоматический и механический режим работы, моментальное отображение улик на экране, история записей и т.д. Поскольку радар работает на большом расстоянии, он фиксирует скорость даже тогда, когда водитель не может видеть полицейских.
Laser Cam 4 предоставляет неоспоримые доказательства нарушений, включая неиспользование ремня безопасности, пользование мобильным телефоном и т.д.
Удобство в использовании радара позволяет полицейским работать эффективнее и экономить время. Поскольку на видео фиксируется и скорость и номер автомобиля, полицейским не обязательно останавливать нарушителя. Водители получат готовые протоколы позже.
Кроме того, благодаря высокому качеству фиксации нарушений сводится на нет возможность оспорить данные в суде и снижает вероятность коррупции, поскольку ни одно нарушение не может быть удалено из памяти и программного обеспечения.
Пока литовская полиция купила два радара Laser Cam 4. Первыми ими начнут пользоваться сотрудники Литовской дорожной полиции и Главного комиссариата полиции Шяуляйского округа.
По словам представителей производителя в Литве, один такой радар в зависимости от конфигурации и комплектации стоит 10 000-16 000 евро без НДС.
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