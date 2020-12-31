"Начато досудебное расследование, его проводит Бюро криминальной полиции", - сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.
Национальный центр кибербезопасности (НЦКБ) сообщил о совершенных 9 декабря кибаратаках, когда в результате незаконного подключения к более чем двадцати интернет-сайтам были распространены три ложных новости.
По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, упомянутая атака была одной из крупнейших за последнее время.
По данным НЦКБ, все пострадавшие от кибератаки госучреждения использовали как в публичном, так и в частном секторе популярную систему управления содержанием от одного и того же производителя, специалисты центра помогли исправить ее недостатки.
В последний раз похожий инцидент произошел в Министерстве иностранных дел, когда от его имени в сентябре распространялась ложная новость о якобы призывах Литвы направить "силы по поддержанию мира" в Беларусь.
В эту среду от распространяемого по электронной почте вируса пострадал Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) и еще несколько государственных ведомств, а также самоуправления.
Разведслужба Литвы не раз называла самой крупной угрозой для киберпространства Литвы разведслужбы и службы госбезопасности России. Военные аналитики отмечают активизацию в последнее время распространения вводящей в заблуждение информации в общественном пространстве, социальных сетях.
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