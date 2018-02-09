Только в январе во время рейдов полиция Шяуляйского округа установила 46 случаев нарушения закона.

Сотрудники комиссариата полиции Йонишкского района особое внимание уделяли проверке транспортных средств, въезжающих из Латвии (район граничит с Латвией).

Чтобы выяснить, не покупают ли в Латвии алкоголь лица младше 20 лет, были проверены 84 транспортных средства.

За нарушение правил - употребления и владения алкоголем - были наказаны 7 человек младше 20 лет.

Молодым людям придется заплатить штрафы в размере 10-14 евро.

Были проверены магазины, но в них никаких нарушений не установили.

"В Пакруойском районе за продажу алкоголя лицам младше 20 лет составили 4 протокола", - сообщает полиция, заметив, что штраф за нарушение составляет 30-120 евро.

Напомним, что с 1 января 2018 года в Литве запрещено продавать алкоголь лицам младше 20 лет. Кроме того, сократили время продажи алкоголя - в рабочие дни и в субботу с 10 до 20 ч., а в воскресенье с 10 до 15 ч.