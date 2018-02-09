Только в январе во время рейдов полиция Шяуляйского округа установила 46 случаев нарушения закона.
Сотрудники комиссариата полиции Йонишкского района особое внимание уделяли проверке транспортных средств, въезжающих из Латвии (район граничит с Латвией).
Чтобы выяснить, не покупают ли в Латвии алкоголь лица младше 20 лет, были проверены 84 транспортных средства.
За нарушение правил - употребления и владения алкоголем - были наказаны 7 человек младше 20 лет.
Молодым людям придется заплатить штрафы в размере 10-14 евро.
Были проверены магазины, но в них никаких нарушений не установили.
"В Пакруойском районе за продажу алкоголя лицам младше 20 лет составили 4 протокола", - сообщает полиция, заметив, что штраф за нарушение составляет 30-120 евро.
Напомним, что с 1 января 2018 года в Литве запрещено продавать алкоголь лицам младше 20 лет. Кроме того, сократили время продажи алкоголя - в рабочие дни и в субботу с 10 до 20 ч., а в воскресенье с 10 до 15 ч.
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