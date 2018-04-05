5 апреля сотрудники департамента Литовской дорожной полиции провели неожиданный рейд на оживленной улице Вильнюса. Несмотря на то, что радар был установлен для фиксации значительного превышения скорости, таких нарушителей попалось немало.
Policijos reidas Vilniuje
© DELFI / Erika Venckutė


Печальная статистика показывает, что с наступлением тепла и весны водители расслабились: в течение нескольких часов попались больше 100 нарушителей, некоторые из них лишатся водительских прав.

Рейд начался в 10 ч. на перекрестке ул. С.Баторо и Рудянс, где за два часа выявили 48 случаев нарушения скорости. Утром скорость чаще всего превышали женщины. Самая низкая из превышенных скоростей составила 84 км/ч, а высокая – 104 км/ч. Допустимая скорость в этом месте – 50 км/ч.

Поскольку 6 апреля в Литве отметят День безопасности дорожного движения, полицейские предлагали нарушителям потренироваться правильному вождению на установленном рядом симуляторе. Однако, похоже, у проштрафившихся водителей не развлечения были на уме – предложение утром принял только один мужчина.

В числе нарушителей была и стюардесса, которая сказала, что спешила на работу. Полиция составила протокол и отпустила ее.

После обеда провели еще один рейд на том же месте. Результаты были еще хуже, за час остановили 52 нарушителей. Самая низкая из зафиксированных была скорость 97 км/ч, самая высокая – 113 км/ч.

По 416 ст. Кодекса административного судопроизводства за превышение скорости больше чем на 50 км/ч водителю грозит штраф от 450 до 550 евро, а лицам без прав от 450 до 700 евро. Кроме того, водителя лишают прав на срок от 1 до 6 месяцев.

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