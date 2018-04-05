Печальная статистика показывает, что с наступлением тепла и весны водители расслабились: в течение нескольких часов попались больше 100 нарушителей, некоторые из них лишатся водительских прав.
Рейд начался в 10 ч. на перекрестке ул. С.Баторо и Рудянс, где за два часа выявили 48 случаев нарушения скорости. Утром скорость чаще всего превышали женщины. Самая низкая из превышенных скоростей составила 84 км/ч, а высокая – 104 км/ч. Допустимая скорость в этом месте – 50 км/ч.
Поскольку 6 апреля в Литве отметят День безопасности дорожного движения, полицейские предлагали нарушителям потренироваться правильному вождению на установленном рядом симуляторе. Однако, похоже, у проштрафившихся водителей не развлечения были на уме – предложение утром принял только один мужчина.
В числе нарушителей была и стюардесса, которая сказала, что спешила на работу. Полиция составила протокол и отпустила ее.
После обеда провели еще один рейд на том же месте. Результаты были еще хуже, за час остановили 52 нарушителей. Самая низкая из зафиксированных была скорость 97 км/ч, самая высокая – 113 км/ч.
По 416 ст. Кодекса административного судопроизводства за превышение скорости больше чем на 50 км/ч водителю грозит штраф от 450 до 550 евро, а лицам без прав от 450 до 700 евро. Кроме того, водителя лишают прав на срок от 1 до 6 месяцев.
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