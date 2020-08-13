Полиция провела профилактический рейд на взморье

"Все оставляли машины в зоне "Стоянка запрещена" вот и я так сделала", - в свое оправдание сказала молодая женщина, уже готовясь заплатить штраф. Однако ей повезло, штраф платить не пришлось, ей только сделали предупреждение.

В этом году в Клайпеде у моря были составлены 263 протокола в связи с нарушением ПДД, в основном за неправильную парковку. В прошлом году за то же время было составлено 115 протоколов.

Когда в указанном месте патрулировала полиция, водители подходили к стражам порядка и интересовались, там ли они оставили машины? Если ответ был отрицательным, спешили исправить ошибку. Однако представитель полиции Клайпедского района Раса Матявичене сказала, что в этот день никого не наказывали.

"Это была профилактическая мера. Водителей не наказывали – им делали предупреждение в устной форме или вручали информационный листок, в котором указано, что грозит за нарушение ПДД", - сказала она Delfi.

За два часа полицейские раздали несколько десятков брошюр.

"Несколько лет назад Каркле было одним из самых проблемных мест. В 2015 г. был нанесен ущерб на сумму 35 000 евро, в 2018 г. украли имущество на сумму всего 12 000 евро. С одной стороны снизился уровень преступности, с другой сами жители проявляли большую осторожность и не оставляли в машинах ценные вещи", - сказала Матявичене.