8 марта по всей Литве полицейские поздравляли женщин и девушек с Международным женским днем.

Подобные рейды провели в крупных городах Литвы. Полицейские не штрафовали, а поздравляли женщин-водителей. Каждой женщине они вручали тюльпан и дарили улыбку.

Полицейские дарили цветы всем встреченным женщинам - и водителям и пешеходам, встречавшимся на их пути.

Фотографии необычного рейда:

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