Подобные рейды провели в крупных городах Литвы. Полицейские не штрафовали, а поздравляли женщин-водителей. Каждой женщине они вручали тюльпан и дарили улыбку.
Полицейские дарили цветы всем встреченным женщинам - и водителям и пешеходам, встречавшимся на их пути.
Фотографии необычного рейда:
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