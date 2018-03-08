Подобные рейды провели в крупных городах Литвы. Полицейские не штрафовали, а поздравляли женщин-водителей. Каждой женщине они вручали тюльпан и дарили улыбку.

Полицейские дарили цветы всем встреченным женщинам - и водителям и пешеходам, встречавшимся на их пути.

Фотографии необычного рейда: