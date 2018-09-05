Так началась совместная инициатива Литовской дорожной полиции и компании Švaros broliai под названием "Чистый водитель". Подобные рейды будут проводиться до декабря и не только в столице.
Во время акции водителям, которые соблюдают ПДД выдадут наклейки "Чистый водитель", а партнеры полиции вручат приготовленный подарок.
"Наша цель не только призвать к порядку тех, кто не соблюдает ПДД, но и поощрять дисциплинированных водителей, которые являют собой пример для других. Важно обратить внимание водителей на поведение на дорогах и культуру вождения", – сказал начальник Литовской дорожной полиции Витаутас Грашис.
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