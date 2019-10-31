Расследование проводит 3-й комиссариат Вильнюсской полиции.
В период с 20.30 ч 11 октября до 1.30 ч 12 октября в Вильнюсе, на стене здания на ул. Гаоно, 4/Шварцо, 1, в Вильнюсе появились антисемитские знаки.
В ходе расследования полиция получила видео, на котором зафиксированы четверо молодых людей, которые могут располагать ценной информацией.
Полиция просит всех, кто опознал запечатленных на видео молодых людей, связаться со следователем Юстиной Борткевич по номеру (8 5) 271 6278, моб. 8 616 81367, эл. почте justyna.bortkevic@policija.lt или по номеру 112.
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