Полиция просит не удивляться: в новогоднюю ночь движение будет ограничено и в муниципалитетах

"В новогодние выходные мы усилим контроль", – сказал Паулаускас в передаче "День на Delfi".

"Наши полицейские будут дежурить в центре каждого муниципалитета, на площадях, где стоят елки", – сказал он.

По словам Паулаускаса, в новогоднюю ночь будут работать 2000 полицейских, они будут следить, чтобы люди не собирались группами.

"Большая часть муниципалитетов услышала просьбу выключить огни на елках, отказаться от фейерверков и не привлекать жителей на центральные площади. Если выясним, что муниципалитет не принял меры по ограничению собраний людей, а привлекает их фейерверками, огнями на елках, музыкой и т.д., то такие случаи будут фиксировать, ведь подобные мероприятия запрещены. Мы будем выяснять, нельзя ли это расценивать как мероприятие", – сказал заместитель генкомиссара.

За нарушение грозит административная ответственность.

По словам Паулаускаса, также возможно ограничение проезда к центральным площадям, к городским елкам.

"Жителей не должна удивлять невозможность физически попасть на центральные площади города", – предупредил он.

"Кроме того, будут проверять водителей на трезвость. Мы предпримем целый ряд мер, постараемся побудить людей оставаться дома", – сказал Паулаускас.

Полиция призывает жителей информировать о возможных собраниях в домах и квартирах.

"Мы будем реагировать на любое сообщение о шуме, музыке, любом собрании в квартире или в доме. Мы хотим призвать людей сообщать в полицию, если они заметят, что у соседей собрались гости, съехались автомобили, и собрались люди, которые вместе не живут. Звоните по номеру 112 и информируйте об этом полицию", – сказал Паулаускас в передаче "День на Delfi".