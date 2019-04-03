Это часть кампании, которую на этой неделе инициировала Европейская сеть дорожной полиции TISPOL, сообщает полиция Литвы.

"1–7 апреля дорожная полиция Европы уделяет внимание водителям транспортных средств, чтобы побудить их к ответственному поведению на дорогах и выбору безопасной скорости", – сказано в сообщении.

Анализ ДТП на дорогах Литвы показывает, что главная причина ДТП, в которых гибнут люди – небезопасная скорость или превышение допустимой скорости, из-за этого в последние два года произошло 25–30% ДТП.

В прошлом году в "Марафоне скорости" участвовали около 14 100 полицейских разных стран Европы, проверили 3,2 млн. транспортных средств, зафиксировали больше 257 000 нарушений, значит 8% водителей превышали допустимую скорость.