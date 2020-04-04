Полиция предупреждает: в выходные будут дежурить усиленные наряды полиции

Во время карантина в Литве запрещено собираться в группы больше 2 человек, исключение касается только членов семьи.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига призывает людей без необходимости не выходить из дома.

Людей старшего возраста и тех, кто болен хроническими заболеваниями также просят не выходить из дома.

"В субботу и в воскресенье литовская полиция будет чаще патрулировать общественные места, например, парки, скверы. В таких местах будет дежурить больше полицейских", – сказал BNS пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис.

По его словам, во время карантина обычно работают около 500 экипажей в день, максимум может выехать 800 экипажей.

С пятницы полицейским помогает военная полиция, всего 10 экипажей по 2 в 5 крупных городах страны. В выходные будут дежурить и стрелки.

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки к Кодексу административных правонарушений, которые увеличивают штрафы за нарушения правил карантина и расширяют круг ведомств, назначающих штрафы

Согласно принятому закону, штрафы для физических лиц за нарушение правил составят от 500 до 1500 евро, штрафы предприятиям – от 1500 до 6000 евро, а полиция, военная полиция, Служба общественного порядка и пограничники получили право на составление протоколов нарушений.