С началом календарного лета в Литву пришла жара, однако это не повод для того, чтобы расслабляться за рулем. Это особенно актуально при пересечении железнодорожных переездов, где нельзя терять бдительность – поезд может оказаться намного ближе, чем кажется. Последствия неосторожных и необдуманных действий в таком случае бывают печальными.
Как пешеходы, так и водители, другие участники движения, пересекая руководствоваться дорожными знаками, положением шлагбаума, светофорами, звуковыми сигналами и сигналами дежурного.
С учетом того, что участники движения часто не соблюдают ПДД при пересечении переезда сегодня, 6 июня, на переездах проходят рейды.
Превентивные меры проводят при сотрудничестве с АО "Литовская железная дорога" и Литовской администрацией безопасного транспорта.
В последние три года полиция зафиксировала больше 650 нарушений ПДД на железнодорожных переездах.
За год выявили 121 нарушение, из них 90 случаев - несоблюдение знака STOP, установленного перед переездом, 26 случаев – выезда на переезд при запрещенном сигнале или когда опущен или опускается шлагбаум.
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