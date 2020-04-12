"Могу доставить в Клайпеду", – такое объявление с номером телефона можно найти в фейсбуке. Есть такие же предложения и по "доставке" в другие города.
Большая часть пользователей реагирует на такие объявления негативно. Но есть и те, кто поддерживает такую "акцию" и призывает оказывать сопротивление ограничениям. Однако многие пользователи отмечали, что вряд ли удастся провезти пассажира, у которого нет веского основания для въезда в город.
Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что такое просто невозможно.
"Проверяют всех въезжающих. И если выясняется, что водитель может въехать, а пассажир - нет, тогда надо выбирать: или оба возвращаются, или пассажир выходит и самостоятельно добирается до места откуда прибыл", – подчеркнул собеседник.
По словам Матониса, такие предложения - способ наживы или мошенничества.
Однако он не скрывал, что есть возможность пробраться в город - это можно сделать пешком через дорогу, где не стоят полицейские, а въезд перекрыт физическими препятствиями.
"Но и тут нет никакой гарантии, что не подъедет мобильный патруль", – заметил собеседник.
Матонис упомянул, что такие случаи за время действия ограничений уже были. Последний такой случай был зафиксирован в воскресенье.
"Ехали отец с сыном, отец мог въехать, а сын – нет. Так отец вернулся назад, высадил сына, тот пошел пешком, отец вернулся на проверочный пункт. Сын пытался обойти этот пункт, позже пришлось составить протокол за невыполнение действующих правил", – сказал собеседник.
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