Полиция рекомендует людям, которые нашли в банкомате забытые кем-либо деньги или платежную карту, немедленно передать из законному владельцу, а если это невозможно – банку или полиции.

Именно так 8 февраля поступила 40-летняя жительница Радвилишкского района.

Во время поездки в Шяуляй в ТЦ Saulės miestas она хотела снять деньги в банкомате Swedbank. Она обнаружила забытые кем-то 50 евро. О своей находке женщина сообщила в полицию и передала им деньги.

Патрульные отвезли деньги в отделение Swedbank на ул. Айдо. Работники банка выяснят, кто их клиентов оставил деньги в банкомате.

Деньги быстрее попадут к законному владельцу, если он обратится в банк.

Полиция сказала, что такие честные поступки граждан настраивают на позитивный лад. Осенью 2016 года честный 66-летний житель Юрбаркаса Альгимантас Касиляускас приятно удивил женщину из Арёгалы, вернув ей забытые в банкомате деньги (170 евро).

Работники банка советуют в такой ситуации подождать, пока банкомат заберет деньги или платежную карту, тогда не придется звонить в полицию или обращаться в банк, чтобы вернуть деньги и карту владельцу.

Часто случается, когда граждане забирают себе чужие деньги.

"Но люди ошибаются, думая, что находка - их собственность. Присвоение чужих денег или вещей расценивается как кража. Такой человек становится подозреваемым в деле о краже", – утверждает полиция.

Летом 2015 года таким подозреваемым стал 61-летний житель Йонишкиса. Он пришел к банкомату, чтобы снять деньги. Перед ним деньги снимала незнакомая женщина и забыла 140 евро. Мужчина присвоил их. 63-летняя женщина обратилась в полицию. Жителя Йонишкиса объявили в розыск. Через месяц его личность была установлена. Он признал свою вину, сожалел о поступке, обещал вернуть деньги и извиниться перед женщиной. Мужчине за кражу пришлось предстать перед судом.