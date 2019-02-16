Полиция рекомендует людям, которые нашли в банкомате забытые кем-либо деньги или платежную карту, немедленно передать из законному владельцу, а если это невозможно – банку или полиции.
Именно так 8 февраля поступила 40-летняя жительница Радвилишкского района.
Во время поездки в Шяуляй в ТЦ Saulės miestas она хотела снять деньги в банкомате Swedbank. Она обнаружила забытые кем-то 50 евро. О своей находке женщина сообщила в полицию и передала им деньги.
Патрульные отвезли деньги в отделение Swedbank на ул. Айдо. Работники банка выяснят, кто их клиентов оставил деньги в банкомате.
Деньги быстрее попадут к законному владельцу, если он обратится в банк.
Полиция сказала, что такие честные поступки граждан настраивают на позитивный лад. Осенью 2016 года честный 66-летний житель Юрбаркаса Альгимантас Касиляускас приятно удивил женщину из Арёгалы, вернув ей забытые в банкомате деньги (170 евро).
Работники банка советуют в такой ситуации подождать, пока банкомат заберет деньги или платежную карту, тогда не придется звонить в полицию или обращаться в банк, чтобы вернуть деньги и карту владельцу.
Часто случается, когда граждане забирают себе чужие деньги.
"Но люди ошибаются, думая, что находка - их собственность. Присвоение чужих денег или вещей расценивается как кража. Такой человек становится подозреваемым в деле о краже", – утверждает полиция.
Летом 2015 года таким подозреваемым стал 61-летний житель Йонишкиса. Он пришел к банкомату, чтобы снять деньги. Перед ним деньги снимала незнакомая женщина и забыла 140 евро. Мужчина присвоил их. 63-летняя женщина обратилась в полицию. Жителя Йонишкиса объявили в розыск. Через месяц его личность была установлена. Он признал свою вину, сожалел о поступке, обещал вернуть деньги и извиниться перед женщиной. Мужчине за кражу пришлось предстать перед судом.
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