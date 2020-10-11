"За сегодня, к 19 часам было получено 70 сообщений, за весь период, включая досрочное голосование, в целом было получено 120 сообщений. Как сегодня, так и за весь период почти половина сообщений поступила из Вильнюсского округа", – заявил на пресс-конференции в воскресенье Генкомиссар Литвы Ренатас Пожела.
Он также сообщил, что за весь период были начаты три досудебных расследования.
"Одно начато в Каунасской полиции в связи с препятствиями воспользоваться избирательным правом 8 октября, в этот же день было начато расследование в Вильнюсе по поводу вождения одного из кандидатов в нетрезвом состоянии, и третье расследование было начато в воскресенье, была нетрадиционная ситуация, когда имело место насилие в отношении члена комиссии", – сообщил Пожела.
Генкомиссар сказал, что мужчина, ударивший члена комиссии в лицо, был пьян.
Основная часть сообщений была связана с недопустимой агитацией, подозрительных лицах или автомобилях рядом с избирательными комиссиями, с нарушениями общественного порядка, с отсутствием защитных средств, с возможным подвозом избирателей, с нетрезвыми лицами или членами комиссий, с нарушениями самоизоляции.
Он также сказал, что на парламентских выборах 2016 года в день выборов было получено 74 сообщения и были начаты три расследования.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
По данным с небольших участков, в Литве на выборах лидируют правящие "крестьяне" (1)
В воскресенье, по данным подсчета голосов с более чем...
В Литве прошел первый тур парламентских выборв, идет подсчет голосов активность была на 3% ниже, чем 4 года назад (264)
В воскресенье в Литве в условиях пандемии...
Премьер-министр Литвы: новую коалицию могут создать "крестьяне", Партия труда и соцдемы (2)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...
Политологи: на явку избирателей в Литве повлияла и пандемия (2)
Политологи заявляют, что более низкая, чем четыре года...
Политолог: результат этих выборов будет не таким, как прежде (18)
Политолог Института международных отношений и...