Досудебные расследования, связанные с нарушениями на выборах начаты в Утенском, Шяуляйском и Таурагском округе.

С 13 марта до утра понедельника также были составлены шесть протоколов об административных правонарушениях: по два в Алитусском и Таурагском округах, по одному – в Вильнюсском и Каунасском округах.