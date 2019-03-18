Во время второго тура муниципальных выборов в Литве полиция получила 104 сообщения о возможных нарушениях и начала три досудебных расследования.
© DELFI / Lukas Bartkus

Досудебные расследования, связанные с нарушениями на выборах начаты в Утенском, Шяуляйском и Таурагском округе.

С 13 марта до утра понедельника также были составлены шесть протоколов об административных правонарушениях: по два в Алитусском и Таурагском округах, по одному – в Вильнюсском и Каунасском округах.

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