В Клайпеде в воскресенье сообщили, что во время ярмарки Казюкаса, на рыночной площади, проходит предвыборная агитация, во время которой собирают подписи за кандидата в президенты Арвидаса Юозайтиса.

Полиция выяснила, что подписи собирали трое человек.

"Их доставили в комиссариат, они написали объяснительные, их задерживать не стали, отпустили", - сказал BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

До конца голосования действует запрет на агитацию не только на муниципальных выборах, но и на предстоящих президентских выборах, референдумах. ГИК предупреждал, что в воскресенье нельзя собирать подписи.

Полиция сообщает, что больше всего нарушений зафиксировано в Алитусском (46), Вильнюсском (45), Таурагском и Каунасском (по 16) округах. Чаще всего сообщали о запрещенной агитации, возможных подкупах, нетрезвых лицах, подозрительных автомобилях и случаях подвоза.

"Некоторые сообщения оценивают, когда получат дополнительные данные, будут решать, начинать ли расследование", – сказала полиция.

Полиция проводит 7 расследований в связи с попыткой помешать воспользоваться правом выбора или подделкой избирательных документов, все они были зафиксированы во время досрочного голосования.

Четыре расследования проводят в Алитусском округе, два - в Вильнюсском округе, одно – в Каунасском округе.