Профессор медицинских наук Витаутас Касюлявичюс подчеркнул, что плохо не то, что люди гуляют на свежем воздухе, в парках и у моря, плохо, что они кучкуются и не насевают маски, не соблюдают дистанцию.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас на вопрос о том, не ограничат ли клайпедчанам в выходные выход к морю, сказал: "Я апеллирую к сознательности людей, вирус есть и на море, люди должны думать и показывать пример другим. Одни запреты и санкции не помогут. Ограничений и запретов много, но дело в другом – не все их соблюдают. Но ведь к каждому человеку по полицейскому не поставишь. Это уму не постижимо. Может, надо привлечь стрелков, военных, чтобы они помогли, когда люди видят, кто за ними наблюдают, они соблюдают правила".

Он признал, что минувшие выходные показали - "едва всходит солнце, как люди идут к морю, там они не гуляют, а кучкуются". Мэр призвал жителей потерпеть.

"Я понимают, что сидеть дома все выходные - 4 дня - потом еще 3 дня, сложно. Я верю, что многим хочется подышать свежим воздухом, услышать шум моря, но надо подумать о здоровье. Если бы все были сознательными, было бы иначе, а тут, едва взошло солнце и все побережье заполоняют люди - от морских ворот до Каркле.

Я сам живу у моря, но к морю не ходил, видел фотографии. Я стараюсь гулять рано утром в лесу или вечером, когда людей меньше. Нужно проявить сознательность, а закрывать паркинги у пляжей – не выход. Мы сокращает количество рейсов маршрутного транспорта. Я надеюсь, что люди получат урок и станут сознательнее. Не хотелось бы предпринимать жесткие меры", – заметил мэр.

Генкомиссар полиции Литвы Ренатас Пожела в понедельник сказал, что главная проблема праздничных выходных – собрание людей в общественных местах, поэтому за этим полиция будет внимательно следить в новогодние выходные.

"На что мы обратим внимание в новогодние выходные - так это на места, предназначенные для отдыха: парки, пляжи. (…) Одновременно туда съезжается немало людей. Мы видим, что люди там и без масок бывают, и неправильно их надевают, собираются группами. Это была проблема долгих выходных", – сказал Пожела.

Он предложил муниципалитетам ограничить доступ людей к рождественским елкам, отказаться от праздничных фейерверков.